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فنون ومشاهير
بعد خسارتها نصف ثروته... كيف علّقت طليقة أشرف حكيمي؟
Lebanon 24
17-04-2023
|
04:57
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لا تزال تداعيات طلاق نجم كرة القدم أشرف حكيمي وطليقته هبة عبوك تشغل الصحافة العالمية، خاصة بعد الحديث عن عدم تمكن الأخيرة من الحصول على نصف ثروة طليقها بعدما تبيّن بأنه كتب كل أملاكه باسم والدته.
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ورغم إصرار هبة على تجاهل الردّ على الأخبار المنتشرة حول ثروة حكيمي، شاركت عبر خاصية الستوريز على انستغرام منشوراً كتب فيه: "تذكروا، لا يمكنكم السيطرة على كل شيء في الحياة ، بل يمكنكم السيطرة على طريقة ردة فعلكم عليها. اتركوا الحاجة للكمال، احتضنوا جمال اللحظة الخالية وتأكدوا أن الكون يساندكم".
إلى ذلك، كشفت وسائل اعلام أجنبية أن صافي ثروة مدافع فريق "باريس سان جيرمان" التي اخفاها عن زوجته تصل إلى 24 مليون دولار.
ويتقاضى حكيمي حوالى مليون دولار شهرياً، من الفريق الفرنسي ويحتفظ بنحو 20% منها فقط، أما ما تبقى من راتبه، أي حوالى 800 ألف دولار شهرياً، فيذهب مباشرة إلى حساب والدته المصرفي.
وطالبت الممثلة الإسبانية الطلاق من حكيمي إثر اتهامه بقضية اغتصاب شابة فرنسية. وحين طالبت بنصف ثروته، اكتشفت أنه لا يملك شيئاً باسمه، بالنظر الى أن جميع أملاكه، من مجوهرات وعقارات وثروة مالية، بل هي بعهدة أمّه ومسجلة باسمها.
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