بشكل مختلف تماما.. هكذا ظهر "مهند" (صور)

يبدو أن الممثل التركي الشهير، كيفانش تاتليتوغ، مصرٌّ على إخراج نفسه من القالب الذي يراه الجمهور به، كرجل عاشق محب حالم، ويطمح لتقديم أدوار مغايرةٍ تماماً، تكسر هذه النمطية عنه وعن أدائه.





وقد تكون بطولته لمسلسل "الغواصة ياكاموز S-245"، الذي تصدر المشاهدات على منصة "نتفليكس"، لفترات طويلة، خير دليلٍ على ذلك الأمر، بعد بطولته لمسلسل الخيال العلمي الذي روى قصة كارثةٍ تدمر الحياة البشرية على سطح الأرض، ويكون هو أحد الناجين منها، مضطراً للعيش في أعماق البحار، بعيداً عن أشعة الشمس التي تقتل كل من تصادفه بطريقها، إذ إنه يريد أن يبرهن على قدراته التمثيلية الكبيرة، التي تتعدى دور الرجل العاشق.



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وأعلنت منصة نتفليكس، قبل أيام قليلة، عن فيلم جديد ستبدأ عرضه مع حلول عيد الفطر المبارك من بطولة النجم التركي الوسيم، ويحمل اسم "Chokehold" (ضاق الخناق)

وكان اللافت في هذا الفيلم أن كيفانش ميزه عن كل الأعمال التي قدمها سابقاً، وظهر به حليق الذقن، وبشاربين عريضين، ولم يقتصر التغيير على شكل النجم التركي، إذ إن الشخصية التي سيقدمها تشكل تحولاً جذرياً عما قدمه من أدوار في مسيرته الطويلة.