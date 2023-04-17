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فنون ومشاهير

بعد "الهرشة السابعة".. هذا ما قالته أمينة خليل عن فكرة إنجاب الأطفال

Lebanon 24
17-04-2023 | 14:00
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بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "الهرشة السابعة" كشفت بطلة العمل الفنانة أمينة خليل، عن أنها لم تتخوف من فكرة الإنجاب بعدما قدمت معاناة شخصية نادين في المسلسل، والتي كانت أمًّا لتوأم خلال أحداث العمل.
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وأضافت: "الأفضل أن ترى كم تعلمت من المسلسل، وتعرف كيف تتعاطى مع عالم الزواج والأطفال، وتفادي الوقوع في الأخطاء. فشخصية نادين متسلطة احيانا وتعطي لنفسها الحق في الحكم على الناس وتنتقدهم. ولكن في مرحلة لاحقة تقف أمام المرآة وتعترف بعيوبها".
 
وأوضحت: "تعاطفت مع نادين في كونها أنها أم لتوأم وهذه مسألة قد تؤدي بالأم احيانا الى الجنون". (لها) 
 
المصدر: لها
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