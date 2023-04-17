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فنون ومشاهير

ظهرت بحضنه.. مشهد رومانسي لكاريس بشار وجورج خباز يُشعل المواقع والجمهور: "أحلى من هالعصافير ما شفت"

Lebanon 24
17-04-2023 | 09:23
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أثار مشهد جديد من مسلسل "النار بالنار" الذي يعرض حالياً في رمضان بين الممثلة السورية كاريس بشار، والفنان اللبناني جورج خباز، تفاعلا كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً رومانسية جديدة للثنائي، ظهرت فيها كاريس في حضن خباز، حيث ان آخر التطورات التي حصلت في المسلسل، قيام "عزيز" جورج خباز بالاعتراف لـ "مريم" كاريس بشار بحبه، وذلك بعد أن تركت مريم بيتها وسكنت في بيت عزيز خوفاً من عابد فهد بشخصية "عمران".
 
 
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وعلقت احدى المتابعات على الصور قائلة: "مشاهدن بتغرف القلب كمية الحب والحنية والمشاعر الصادقة اللطيفة الي عم تطلع منهن بنص قلبي".
 
وأضافت أخرى: "احلى واجمل من هالعصافير ما شفت".

 
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