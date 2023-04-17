Advertisement

فنون ومشاهير

لماذا يرفض "أبو بدر" محمد خير الجراح العودة لمسلسل "باب الحارة"؟

Lebanon 24
17-04-2023 | 10:21
A-
A+
Doc-P-1058093-638173488707148308.jpg
Doc-P-1058093-638173488707148308.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يمكن أن ينسى جمهور مسلسل "باب الحارة" الشهير شخصية "أبو بدر" التي قدمها محمد خير الجراح على مدار 9 أجزاء.
 
 
وكشف محمد خير الجراح عن سبب ابتعاده عن الأجزاء الأخيرة من العمل، وقال في حديث لـ et بالعربي: "الحقيقة مو أنا اللي تركته لباب الحارة هنن اللي تركونا ياه".
Advertisement
 
 
وتعرضت حارة الضبع لقصف شديد من الفرنسيين بالجزء العاشر، يسقط على اثره العديد من الضحايا بينهم أبطال بارزين في العمل.

ومن بين الأسماء قُتلت القصف الفرنسي الدرامي عباس النوري (أبو عصام) ، علي كريم (ابو النار)، صباح الجزائري (أم عصام)، وفاء الموصللي (فريال)، محمد خير الجراح (أبو بدر).
 
 
وتعليقاً على ذلك قال محمد خير الجراح: انقصفت الحارة، وما عاد في مجال لا كتير شخصيات تكون موجودة، وما بعرف اذا ابو بدر مات او عايش او هاجر".
 
 
وأضاف: "انا ما تنازلت عن الشخصية، المسلسل بدو تنازلات، وانعرض عليي ارجع للجزء 13 وشفت الكاتب وقرأت النص، وقدمت اقتراحات تضمنت عودة فوزية".
 
 
وعن احتمالية أن نرى "أبو بدر" بالجزء 14 في حال استمر العمل، قال الممثل السوري: "ما بظن الحقيقة، يبدو اننا انصرفنا الى غير رجعة". (et بالعربي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-04-17
16:00 | 2023-04-17
14:00 | 2023-04-17
11:00 | 2023-04-17
09:23 | 2023-04-17
08:16 | 2023-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website