لماذا يرفض "أبو بدر" محمد خير الجراح العودة لمسلسل "باب الحارة"؟

لا يمكن أن ينسى جمهور مسلسل "باب الحارة" الشهير شخصية "أبو بدر" التي قدمها محمد خير الجراح على مدار 9 أجزاء.

وكشف محمد خير الجراح عن سبب ابتعاده عن الأجزاء الأخيرة من العمل، وقال في حديث لـ et بالعربي: "الحقيقة مو أنا اللي تركته لباب الحارة هنن اللي تركونا ياه".

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وتعرضت حارة الضبع لقصف شديد من الفرنسيين بالجزء العاشر، يسقط على اثره العديد من الضحايا بينهم أبطال بارزين في العمل.



ومن بين الأسماء قُتلت القصف الفرنسي الدرامي عباس النوري (أبو عصام) ، علي كريم (ابو النار)، صباح الجزائري (أم عصام)، وفاء الموصللي (فريال)، محمد خير الجراح (أبو بدر).

وتعليقاً على ذلك قال محمد خير الجراح: انقصفت الحارة، وما عاد في مجال لا كتير شخصيات تكون موجودة، وما بعرف اذا ابو بدر مات او عايش او هاجر".

وأضاف: "انا ما تنازلت عن الشخصية، المسلسل بدو تنازلات، وانعرض عليي ارجع للجزء 13 وشفت الكاتب وقرأت النص، وقدمت اقتراحات تضمنت عودة فوزية".

وعن احتمالية أن نرى "أبو بدر" بالجزء 14 في حال استمر العمل، قال الممثل السوري: "ما بظن الحقيقة، يبدو اننا انصرفنا الى غير رجعة". (et بالعربي)