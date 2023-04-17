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فنون ومشاهير

خلافات "غير معلنة"... هذا ما كشفته تصريحات نجوم مسلسل رمضاني!

Lebanon 24
17-04-2023 | 16:00
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كشفت تصريحات تلفزيوينة لنجوم مسلسل "جعفر العمدة" الذي يعرض حالياً ضمن موسم دراما رمضان 2023، عن خلافات غير مُعلنة بين أبطاله.


البداية كانت مع الفنانة منة فضالي التي تؤدي دور "نرجس"، إحدى زوجات "جعفر العمدة" الشخصية التي يجسدها محمد رمضان، التي علّقت على ظهور اسم الممثل الشاب أحمد داش، 22 سنة، قبل اسمها في شارة المسلسل. ورغم ذلك، نفت فضالي، لدى ظهورها في برنامج "VIP" على قناة "هي" وجود خلافات بين فريق العمل.
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الأمر ذاته تكرر مع الفنانة مي كساب، التي قالت إنها تستحق أن يُكتب اسمها بعد اسم بطل العمل مباشرة، حيث سئلت لدى ظهورها في برنامج "حبر سري" عما إذا كان وضع اسمها في تتر المسلسل لا يتناسب مع تاريخها الفني، فردّت على السؤال بالقول: "أه، ووافقت عشان مش بحب المشاكل أو أدخل في صدامات خصوصًا لما أكون واثقة في الدور"، وأضافت "أنا شايفة ممكن اسمي يتكتب بعد اسم محمد رمضان".


أما زينة، فقد كانت صريحة للغاية لدى سؤالها في البرنامج نفسه عن إمكانية تعاونها مجددا مع مخرج المسلسل محمد سامي، حيث أجابت أنها لن تكرر العمل معه رغم عدم وجود خلافات بينهما. وقالت في تصريحها الذي جرى تداوله على نطاق واسع: "ليس هناك خلاف واحد مع محمد سامي. لكن لن أعمل معه مجددًا".

وما زاد التكهنات بشأن خلاف زينة مع صُنّاع العمل، وتحديدا المخرج، كان غيابها عن حفل السحور الذي جمع فريق "جعفر العمدة"، في بداية شهر رمضان.

ووفق تقارير صحفية، فإن خلاف زينة وسامي سببه الملصق الدعائي للعمل، واعتراضها كذلك على نهاية العمل، التي تم تغييرها بعد الإعلان عن انتهاء تصوير المسلسل.
المصدر: فوشيا
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