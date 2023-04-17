لأول مرة.. فيلم أردني ينافس في مهرجان "كان" السينمائي

يشارك الفيلم الأردني "إنشاالله ولد" في فعاليات مهرجان "كان" السينمائي، بدورته الـ 76، والذي سيقام في الفترة من بين 16 إلى 27 آيار، وهو من إخراج أمجد الرشيد.



ويعد "إنشالله ولد" أول فيلم أردني ينافس في المهرجان الفرنسي، وهو الفيلم الروائي الطويل لمخرجه بعد عدة أفلام قصيرة أنجحها فيلم "الببغاء" الذي شارك في عشرات المهرجانات وحصد الجوائز.

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ويحكي فيلم "إنشالله ولد" قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إذا كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.



وقال المخرج أمجد الرشيد: "فخور بتواجد فيلمي الروائي الأول في أهم مهرجان عالمي، فيلم إنشالله ولد يتمحور حول العيش تحت قيود مجتمع ذكوري قمعي. يحمل هذا الفيلم مكانة شخصية وعاطفية عميقة في قلبي. ولذلك فإن إخلاصي في سرد هذه القصة يهدف لخلق روح حقيقية وواقعية في الفيلم لكي يرتبط بها المشاهد وتدفعه للتفكير".

من جانبها، أشارت المنتجة رولا ناصر الى انها "سعيدة بتتويج جهودنا في هذا الفيلم ببداية استثنائية في مهرجان كان، وفيلمنا إنشالله ولد لا يتحدث عن القوانين التي تضطهد المرأة في العالم العربي، بل عن المعتقدات المجتمعية والثقافية التي تفرض سيطرتها على حياة المرأة في المجتمع. ورسالته أن التغيير يبدأ من المجتمع قبل مؤسسات الدولة".



يذكر أن الفيلم من تأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا، وهيثم عمري، ويمنى مروان، وسلوى نقارة، ومحمد جيزاوي، وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة، وإنتاج The Imaginarium films (رولا ناصر وأسيل أبو عياش) بمشاركة بيت الشوارب (يوسف عبد النبي)، والمنتجين المشاركين علاء كركوتي، وماهر دياب، وشاهيناز العقاد، وتتولى MAD Solutions وLagoonie Film Production مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى شركة Pyramide International المبيعات الدولية.