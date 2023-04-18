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فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم لباسم ياخور: "انا بحبك كتير".. ما القصة؟

Lebanon 24
18-04-2023 | 05:00
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اختار النجم السوري باسم ياخور، النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لتشاركه بطولة عمل عربي مشترك.
 
 
وحلّ ياخور ضيفاً على برامج "مراحل" مع الاعلامي علي العلياني عبر قناة SBC وفي رده على سؤال حول من يختار لتشاركه بطولة عمل عربي مشترك يقدم من خلاله دراما عاطفية بين كل من ماغي بو غصن وأمل بوشوشة وسيرين عبد النور ونادين نجيم، قال باسم: "كل النجمات لهن قيمتهن وقدمن أعمالاً مميزة، بينما بختار نادين. أنا أحب نادين نجيم كثيراً وأحب حضورها".


وردت بطلة مسلسل "وأخيراً" الذي عرض في رمضان الحالي، على كلام باسم ياخور حيث أعادت نشر مقطع الفيديو الذي تحدث فيه باسم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقالت في تعليقها على الفيديو: "وانا بحبك كتير والله يعطيك الف عافية على هل الدور الرائع بالعربجي واتشرف فيك والايام جاية ان شاء الله نجتمع حتى لو إخوة".
 
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وتفاعل عدد كبير من متابعي النجمين مع الفيديو ورد نادين وتمنوا أن يشاهدوا عمل يجمعهما في رمضان المقبل. (سيدتي)
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