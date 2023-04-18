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فنون ومشاهير
حقيقة انتهاء عقد نادين نجيم والصباح
Lebanon 24
18-04-2023
|
11:00
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أشارت معلومات الى ان العقد الموقع بين الممثلة نادين نسيب نجيم وشركة "سيدرز ارت برودكشن" الصباح ممكن أن يتجدد تلقائياً هذا العام؛ مما ينفي فرضية عدم تجديد العمل بين الطرفين، في وقت كشفت نجيم أن عقدها لا يزال سارياً إلى اليوم وكلام البعض عن اختيارها لشركة أخرى أو إقدامها على تجربة انتاج خاصة هو أمر سابق لأوانه، خصوصاً بعد النجاح الذي حققته خلال السنوات السابقة مع الشركة، ما كرّسها نجمة عربية.
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وتؤكد المعلومات أن نجيم ستفرض على الشركة بنوداً جديدة في حال قرر الطرفان البقاء على التعاون، ومنها ما يتعلق بالمكافأة المالية أو الأجر الذي سيُعدل بالطبع.
يذكر أن نادين نجيم خاضت السباق في دراما رمضان لهذا الموسم في مسلسل "وأخيراً"، إخراج أسامة عبيد الناصر في تعاون ثالث مع زميلها قصي خولي. (نواعم)
المصدر: نواعم
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