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فنون ومشاهير
رنا رئيس تكشف خفايا مشاركتها في "رامز نيفر إند"... وهذا ما قالته عن أجرها
Lebanon 24
18-04-2023
|
14:00
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خلال حلولها ضيفةً على برنامج "جمعتنا الليلة"، كشفت الفنانة الشابة رنا رئيس عن كواليس وأسرار مشاركتها في برنامج "رامز نيفر إند" الذي يقدّمه الفنان رامز جلال طوال شهر رمضان على قنوات mbc، مؤكدةً أنها لم تكن على علم بالمقلب.
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ورفضت رنا رئيس الإجابة عن سؤال حول الأجر الذي تقاضته مكتفيةً بالقول: "أخدت الأجر اللي أستحقه".
وتحدثت عن تفاصيل ما حدث معها في مقلب رامز جلال فقالت: "لم أكن أعرف أنه مقلب ولم أشك للحظة. الموضوع كان طبيعياً، ذهبت لتصوير برنامج في مطعم وكل شيء كان يسير على طبيعته". (لها)
المصدر: لها
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