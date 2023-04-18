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فنون ومشاهير
"لا أطيق الكلام".. الفنانة الشهيرة تعاني من الاكتئاب بسبب هذا المسلسل
Lebanon 24
18-04-2023
|
08:00
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كشفت الفنانة هبة مجدي عن معاناتها من الاكتئاب الشديد منذ أن انتهت من تصوير مسلسل "المداح 3"، والذي شاركت فيه بجانب الفنان حمادة هلال ويُعرض في رمضان الحالي.
وفي تصريحات خاصة لـ "لها"، قالت هبة: "لم أتخيل أن تكون مشاركتي في الجزء الثالث من "المداح" بهذه الصعوبة، فمنذ انتهائي من التصوير وأنا أشعر بحالة غريبة أوصلتني إلى الاكتئاب، أثّرت في تعاملي مع أسرتي، فأصبحت لا أطيق الكلام وألتزم الصمت طوال الوقت، وعندما يسألني أحد أفراد أسرتي عن الأحداث أشعر بالخوف".
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ومسلسل "المداح 3" هو من بطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، لوسي، رانيا فريد شوقي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد رياض، أحمد ماهر، عبد العزيز مخيون، عصام السقا، وهو تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وتدور أحداثه حول أسطورة الجن العاشق، ومدى تأثيره في البشر، وكيف يحاول "صابر المداح" محاربتهم لحماية أسرته من شرورهم. (لها)
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