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فنون ومشاهير
محمد سامي يرد على زينة بشأن عدم تعاونها معه مجدداُ بعد "جعفر العمدة"
Lebanon 24
19-04-2023
|
05:00
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علق المخرج المصري محمد سامي، على تصريحات الفنانة زينة بأنها لن تكرر تعاونها معه مجددا في مسلسل درامي بعد "جعفر العمدة"، الذي يعرض حاليًا في موسم رمضان 2023.
واستغرب سامي خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي من تصريحات زينة قائلا: "معرفش الحقيقة زينة زعلانة ليه وليها كل الاحترام لو مش عايزة تشتغل معايا، واحنا عملنا مسلسل ناجح وربنا كرمنا وهي نجحت وده قرار يخصها وأحترمه ربنا يسعدها ويبسطها بنجاحها".
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كما رد المخرج المصري على حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل "جعفر العمدة" قائلا إنه ليس من أنصار أجزاء أخرى من الأعمال.
وكشف بأنه يعمل حاليًا على تحضيرات مسلسل جديد سيتم تصويره خلال أسبوع، بطولة الفنانة مي عمر وتأليف مهاب طارق وإنتاج مها سليم.
وكانت زينة قد صرحت في برنامج "حبر سري" أنه لا يوجد هناك أي خلاف بينها وبين المخرج محمد سامي ولكنها لا تريد التعاون معه مجددًا، وعلقت: "مفيش نقطة خلاف مع محمد سامي لكن مش هشتغل معاه تاني".
يشار إلى أن مسلسل "جعفر العمدة" ينتمي إلى دراما التشويق والصراعات العائلية الثأرية بين أقطاب إحدى المناطق الشعبية وتحديدا بين عائلتي "العمدة" و"فتح الله" اللتين تدور بينهما جولات لا تنتهي من الحروب والمكائد، وهو من قصة وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، وهالة صدقي، وزينة، ومي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي.
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