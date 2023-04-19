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فنون ومشاهير
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
19-04-2023
|
03:04
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كشفت "الجرس" ان والد هيفا وهبي محمد عبد الحميد وهبي على فراش الموت حيث يعاني من تورم في جسده نتيجة تخزين المياه في جسمه.
وأشارت "الجرس" إلى انه لا يستطيع دخول المستشفى لاجراء عملية تركيب بطارية في قلبه بسبب تكلفتها الباهظة والتي تتخطى الـ 10 آلاف دولار، كاشفة انه يحاول التواصل مع هيفا لمساعدته ماليا و لكن من دون ان يلقى أي جواب.
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ونشرت الجرس تسجيلات لوالد هيفا يستغيث طالبا المساعدة.
وأشار والد هيفا في التسجيلات إلى وجود أورام في وجهه ويديه وبطنه ويُعاني من ضيق النفس وأنه لا يتمكن من النوم منذ أكثر من سنة بسبب ما يعانيه .
وكشف انه لا يتحدث مع هيفا منذ فترة طويلة منذ دخولها مجال الفن وأنه لا يريد شيئا، وقال: "من يريد من اولادي ان يتحدث معي أنا موجود".
ولفتت "الجرس" إلى ان شخصا خيرا قدّم مساعدة لوالد هيفا.
"لبنان 24" ينشر الفيديو الذي بثته "الجرس" ولكن من دون تبنيه، على ان تُصدر هيفا وهبي بيانا او موقفا تصحح فيه الأقاويل التي انتشرت عن والدها.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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