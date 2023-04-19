"انفجار" داخل مطبخ الممثلة كارين رزق الله.. ما القصة؟ (صور)

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نشرت ناديا شربل ابنة الممثلة كارين رزق الله فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".وظهر في الفيديو وكأن ثمة "انفجار" وقع داخل المطبخ حيث يبدو ان والدتها كارين كانت تعد الطعام ولكن نسيته على النار. وبدا المطبخ بحالة يُرثى لها، وظهرت طنجرة كبيرة يتصاعد منها الدخان والطعام منتشر على الطاولة.وعلقت ناديا على الفيديو بالقول: "أمي قررت ان تحضر الطعام".