قرار غير متوقع.. اعتزال نجمة شهيرة

ما زال نجوم المسلسل التركي الشهير العشق الممنوع الأكثر شهرة بالدراما التركية؛ فبعد سنوات على عرض المسلسل قررت إحدى بطلات العمل الإعتزال وترك الساحة الفنية وفقاً لما ذكرته الصحف والمواقع التركية.فقد تصدر إسم نبهات تشهري والتي قدمت شخصية "فيروز هانم" بأحداث مسلسل العشق الممنوع تريند تويتر بتركيا خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت عن قرارها بالإعتزال إذ قالت أنها حاليا في إنتظار مشروع يتم مراجعته والتحضيرات المبدئية له مازالت مستمرة؛ فجمهورها إشتاق لمشاهدتها وتريد أن تودعهم بشكل لائق.

وجدير بالذكر أن نبهات قد أخذت قبل فترة قرار الإعتزال وتراجعت مبررةً أن معاش التقاعد لم يكفها، وكانت قد اتجهت نبهات لتصميم الأزياء قبل فترة بعد إبتعادها فترة عن التمثيل خلال السنوات الأخيرة.وكانت نبهات تشهري قد عبرت عن رأيها بفيلم العشق الممنوع الذي يقوم بالتحضير له حالياً من بطولة فرح زينب وأكدت إعجابها بإختيارات النجوم في العمل.يذكر أن نبهات تشهري قد قدمت العديد من الأعمال الدرامية التركية الناجحة منها حريم السلطان والعشق الأسود. (نواعم)