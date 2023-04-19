21
o
بيروت
23
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
1
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"تحت الوصاية".. من أين استوحى مؤلف المسلسل قصته؟
Lebanon 24
19-04-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من بين جميع المسلسلات ذات الـ15 حلقة في الموسم الدرامي الرمضاني، كانت لمسلسل "تحت الوصاية" حصة الأسد من الإعجاب والمتابعة، إذ حظي العمل الذي تلعب دور البطولة به النجمة المصرية منى زكي، بالإشادة وتصدر حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد عرض كل حلقةٍ من حلقاته.
Advertisement
ومن الواضح أن قصته التي كتبها المؤلف المصري خالد دياب، تمكنت من ملامسة مشاعر الجمهور المتابع للمسلسل، إذ تتبع حياة سيدةٍ يتوفى زوجها، ويترك لها طفلين، ولا تتمكن من التحكم في أموالهما وأملاكهما، حيث إن أهل زوجها أوصياء على أموالهما، ولا يسمحون لها بأخذها أو التصرف فيها.
وبعد بث 11 حلقة من العمل الدرامي، كشف دياب في تدوينةٍ له عبر حسابه على "فيسبوك"، ممن استوحى فكرة "تحت الوصاية"، إذ كتب: "مسلسل تحت الوصاية مستوحى من أحداث حقيقية لأرامل مقربين بدل ما أهل الزوج يمدوا إيدهم ويساعدوهم بعد ما مات السند لأ، وقفوا ضدهم وخلوا حياتهم سودا بالمعنى الحرفي".
وأضاف الكاتب المصري أن هذا العمل يقدمه هديةً لكل سيدة "أرملة" تعاني في ظل قانونِ يأتمن الأم على أرواح أطفالها، ولا يأتمنها على أموالهم.
وكان دياب قد تمكن من إثارة هذه القضية الشائكة من خلال "حنان"، التي تجسد دورها منى زكي، إذ دارت حالةٌ من الجدل حول حقوق الأم المصرية، وكيف تعمل القوانين على حرمانها من الوصاية على أولادها بعد وفاة الزوج.
كما تمكن المسلسل من رمي حجرٍ في المياه الراكدة، إذ وصلت القضية التي يطرحها إلى قبة البرلمان المصري، حيث قامت عضو مجلس الشيوخ، النائبة ريهام عفيفي، بتقديم طلبٍ للمناقشة إلى وزير العدل بشأن ضرورة تعديل قانون الوصاية أو ما يُعرف بـ"قانون الولاية"، مؤكدةً ضرورة إجراء تعديلات عليه. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسمياً.. أول دولة تعلن السبت موعداً لعيد الفطر
Lebanon 24
رسمياً.. أول دولة تعلن السبت موعداً لعيد الفطر
07:30 | 2023-04-19
19/04/2023 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بنوبة قلبيّة... وفاة الفنان المعروف عن 52 عاماً (صور)
Lebanon 24
أُصيب بنوبة قلبيّة... وفاة الفنان المعروف عن 52 عاماً (صور)
12:30 | 2023-04-19
19/04/2023 12:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"القاتل" في لبنان... شاهدوا هذا الفيديو من بحر بيروت!
Lebanon 24
"القاتل" في لبنان... شاهدوا هذا الفيديو من بحر بيروت!
13:22 | 2023-04-19
19/04/2023 01:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة... هكذا بدأ التوتر في خلدة مساء اليوم (فيديو)
Lebanon 24
تفاصيل جديدة... هكذا بدأ التوتر في خلدة مساء اليوم (فيديو)
14:45 | 2023-04-19
19/04/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
03:04 | 2023-04-19
19/04/2023 03:04:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:14 | 2023-04-19
بعد تسريب تسجيل لوالدها.. عائلة هيفاء وهبي تخرج عن صمتها!
16:00 | 2023-04-19
إبنة دنيا سمير غانم حديث الجمهور بعد ظهورها التمثيلي الأوّل.. هل تشبهها؟
15:47 | 2023-04-19
فيديو من كواليس المشهد الأخير لـ"الزند".. شاهدوا ما كشفه
15:36 | 2023-04-19
عضو فرقة BTS بمظهر جديد: سأعود لاحقاً (صورة)
15:30 | 2023-04-19
هيفاء وهبي تواجه أزمة جديدة... ما القصة؟
13:43 | 2023-04-19
الشيف أنطوان في هجوم عنيف على زوجته السابقة: "مش شبعانة.. اعطيتها مصاري كتير ما بقى تتهدى"
فيديو
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
03:04 | 2023-04-19
20/04/2023 02:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
20/04/2023 02:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
01:16 | 2023-04-17
20/04/2023 02:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact