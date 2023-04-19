"تحت الوصاية".. من أين استوحى مؤلف المسلسل قصته؟

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من بين جميع المسلسلات ذات الـ15 حلقة في الموسم الدرامي الرمضاني، كانت لمسلسل "تحت الوصاية" حصة الأسد من الإعجاب والمتابعة، إذ حظي العمل الذي تلعب دور البطولة به النجمة المصرية منى زكي، بالإشادة وتصدر حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد عرض كل حلقةٍ من حلقاته.ومن الواضح أن قصته التي كتبها المؤلف المصري خالد دياب، تمكنت من ملامسة مشاعر الجمهور المتابع للمسلسل، إذ تتبع حياة سيدةٍ يتوفى زوجها، ويترك لها طفلين، ولا تتمكن من التحكم في أموالهما وأملاكهما، حيث إن أهل زوجها أوصياء على أموالهما، ولا يسمحون لها بأخذها أو التصرف فيها.وبعد بث 11 حلقة من العمل الدرامي، كشف دياب في تدوينةٍ له عبر حسابه على "فيسبوك"، ممن استوحى فكرة "تحت الوصاية"، إذ كتب: "مسلسل تحت الوصاية مستوحى من أحداث حقيقية لأرامل مقربين بدل ما أهل الزوج يمدوا إيدهم ويساعدوهم بعد ما مات السند لأ، وقفوا ضدهم وخلوا حياتهم سودا بالمعنى الحرفي".وأضاف الكاتب المصري أن هذا العمل يقدمه هديةً لكل سيدة "أرملة" تعاني في ظل قانونِ يأتمن الأم على أرواح أطفالها، ولا يأتمنها على أموالهم.وكان دياب قد تمكن من إثارة هذه القضية الشائكة من خلال "حنان"، التي تجسد دورها منى زكي، إذ دارت حالةٌ من الجدل حول حقوق الأم المصرية، وكيف تعمل القوانين على حرمانها من الوصاية على أولادها بعد وفاة الزوج.كما تمكن المسلسل من رمي حجرٍ في المياه الراكدة، إذ وصلت القضية التي يطرحها إلى قبة البرلمان المصري، حيث قامت عضو مجلس الشيوخ، النائبة ريهام عفيفي، بتقديم طلبٍ للمناقشة إلى وزير العدل بشأن ضرورة تعديل قانون الوصاية أو ما يُعرف بـ"قانون الولاية"، مؤكدةً ضرورة إجراء تعديلات عليه. (زهرة الخليج)