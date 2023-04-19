رامز جلال يتنمّر على شيماء سيف... كيف جاء ردّ فعلها؟

وقعت الفنانة شيماء سيف ضحية في برنامج المقالب "رامز نيفر إند"، الذي يقدّمه الفنان رامز جلال على قنوات mbc، حيث استقبلها في بداية الحلقة بمقدّمة سخر فيها من وزنها.



وقال رامز: "شعار حلقتنا لا للتنمر، ورسالتي لكل الناس الوزن عمره ما كان مقياس، ضيفتنا من الوزن الثقيل، كسرت كل القواعد والنظريات، وبقت فتاة أحلام الجيل، وغيرت وجهة نظر الراجل في الزوجة، وبقت قواعد اختيار الزوجة خد المدملكة وسيبك من الرفيعة المفستكة، عيش مع المربربة وفكك من الممصوصة المعقربة".

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وأضاف: "الجواز من الفتاة المكتنزة زي نجمتنا النهاردة له العديد من الفوائد، أولها بيتك عامر بالأصناف والموائد، في الشتا مش محتاج دفاية، وفي الشوبنغ محتاج طقم أو طقمين أو ملاية سرير".





وتابع: "بالنسبة للعقبات، هتحتاج سرير بـ30 ملة، وإوعى تجيب عربية سبور الجوازة دي محتاجة فور باي فور، وهتصرف على الأكل شوية، معانا مانيكان الفن، وباليرينة السينما، وغزالة الشاشة شيماء سيف".





وواصل رامز سخريته بعد وصول شيماء الى البرنامج بقوله: "مش فاهمين ده تيشرت ولا جلابية، ودي نظارة ولا أبليك، ولابسة صيغة كأنها المعلمة فضة المعداوي، وشكلها معلية وضاربة كرنب".





وخلال المقلب، سيطرت على شيماء حالة من الرعب، خلال وقوعها ضحية لمقلب المطعم الطائر. وبمجرد بدء المقلب، دخلت في نوبة من الصراخ مردّدةً الشهادتين، وكانت تصرخ طول الوقت قائلةً: "يا نهار إسود، يا لهوي الكراسي بتقع، يا رب سترك".



وبعد اكتشافها المقلب، صرخت شيماء في رامز وراحت تقول غاضبةً: "وحياة ربنا ما عندك ريحة الدم، يا شيخ يلعن أبو شكلك".





هذا وقدّمت شيماء اعتذاراً للفنانة انتصار، وقالت: "كان في حلقة من البرنامج قالت فيها كلام قليل الأدب، وأنا رديت عليها، ولما أذاعوا الحلقة انتصار قالت إني عايزة أكسب الناس، لكن أنا مكنتش عارفة إن كلامنا اتصوّر". وأضافت: "أنا آسفة يا انتصار، أنا زعّلتها".



كما وجّهت رسالة الى مشاهدي البرنامج: "بقول لأي حد بيقول رامز تنمّر عليا نمرني يا رامز".