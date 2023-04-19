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فنون ومشاهير

الشيف أنطوان في هجوم عنيف على زوجته السابقة: "مش شبعانة.. اعطيتها مصاري كتير ما بقى تتهدى"

Lebanon 24
19-04-2023 | 13:43
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هاجم الشيف انطوان زوجته السابقة واصفا اياها بـ "البطر" ردا منه على اتهامها له بالبخل.

وفي التفاصيل، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مقابلة للشيف انطوان مع مقدم البرامج هشام حداد الذي استضافه في برنامجه "المزح نصو جد"، حيث تحدث عن تجربته مع زوجته.
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وقال الشيف انطوان ساردا حادثة حصلت معه: "كانت تفوت عالمحل تشتري المجموعة كلها، مين بيعمل هيك؟ هيدا البطران وهيدا البطر".
وتابع الشيف انطوان: "لما الوحدة توصل لهون يعني مش شبعانة عند بيت اهلها، اعطيتها مصاري كتير ما بقى تتهدى، ووقت وصلت لهيدي المرحلة وقفتلها وقالت بخيل."

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، منهم من لام الشيف انطوان على الحديث عن الامور الشخصية على العلن ومنهم من دعمه. (الجديد) 
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