إبنة دنيا سمير غانم حديث الجمهور بعد ظهورها التمثيلي الأوّل.. هل تشبهها؟

فاجأت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بمشاركة ابنتها كايلا رامي رضوان معها في مسلسلها الرمضاني المعروض حالياً "جت سليمة".





وظهرت كايلا في الحلقة الـ12 من المسلسل لتكون المرة الأولى التي تظهر فيها مع والدتها في عمل فني، ولفتت الأنظار بملامحها التي باتت نسخة مصغرة من والدها الاعلامي المصري.

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يُذكر أنه طوال السنوات الماضية كانت دنيا سمير غانم تحرص على إبعاد ابنتها عن الإعلام، لكن أخيراً ظهرت كايلا في فيديوهات من كواليس مسرحية "أنستونا"، كما ظهرت مع والدتها في حفل زفاف.

ويشارك في بطولة مسلسل "جت سليمة" بجوار دنيا سمير غانم كلٌ من: محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، غادة طلعت، مايان السيد وعدد من ضيوف الشرف، وهو تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري.