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فنون ومشاهير

جاستن بيبر في ورطة.. ما علاقة فرانك أوشن؟

Lebanon 24
19-04-2023 | 23:00
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تداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه النجم الكندي جاستن بيبر مستغرقَا في النوم، خلال العرض الغنائي الذي قدمه صديقه "فرانك أوشن" بمهرجان "كوتشيلا"، رغم إشادته بأدائه في بمنشور مطول شاركه عبر حسابه في "إنستغرام".
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وكتب بيبر: "لقد أذهلني أداء فرانك أوشنز في كوتشيلا، إبداعه، وأسلوبه، وذوقه، وصوته، واهتمامه بالتفاصيل لامثيل لهم .. لقد تأثرت بعمق"، مضيفاً: "جعلني أرغب بالاستمرار والتحسن كفنان.. يستمر في رفع السقف عاليًا. منحني ليلة لن أنساها أبدًا.. شكرًا لك فرانك".

وفي الفيديو المتداول يظهر جاستن بيبر وهو واقف وسط الجمهور وعيناه مغلقتان تماما، بينما لف ذراعيه حول كتفي حارسه الشخصي متكئًا عليه، كل هذا أثناء تأدية "أوشن" أغنيته At Your Best (You Are Love).
 
المصدر: فوشيا
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