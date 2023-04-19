عضو فرقة BTS بمظهر جديد: سأعود لاحقاً (صورة)

بدأ عضو فرقة البوب الكورية BTS، جايهوب، خدمته العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي، وهو ثاني عضو في المجموعة يقوم بذلك.



وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية أن المغني ظل بعيدًا عن الأضواء عندما دخلت شاحنة تقله مكان حفل تجنيده العسكري في مدينة وونجو، التي تبعد حوالي 87 كيلومترًا عن مدينة سيول.

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وشارك جايهوب، واسمه الحقيقي جونغ هو سيوك، منشورًا عبر منصة "ويفرس" الخاصة بالمعجبين، مرفقًا بصورة لرأسه الحليق، وكتب: "سأعود لاحقًا"، لتنهال تعليقات محبيه ممن تمنوا له العودة سالمًا بعد استكمال مهامه العسكرية.