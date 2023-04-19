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فنون ومشاهير

هيفاء وهبي تواجه أزمة جديدة... ما القصة؟

Lebanon 24
19-04-2023 | 15:30
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واجهت الفنانة هيفاء وهبي أزمة جديدة مع فيلمها "رمسيس باريس" بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية أمس، لصالح الفنان الفرنسي بي بي ناصري بوقف عرض الفيلم، والمقرر في موسم عيد الفطر المبارك، وذلك لحين حذف مشاهده منه.
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ومن جانبه، أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنان الفرنسي بي بي ناصري، بياناً صحافياً أكد فيه حصول موكله على حكم قضائي بمنع عرض الفيلم، مشيراً إلى أنه سيُرسل صورة من هذا الحكم الى الرقابة العامة على المصنفات الفنية لوقف الترخيص الصادر بعرض الفيلم.
وجاء في البيان: "حصل بحمد الله مكتبنا صباح اليوم على حكم قضائي في الدعوى الرقم 18 لسنة 2023 من المحكمة الاقتصادية لصالح الفنان الفرنسي العالمي بي بي ناصري بوقف عرض الأداء الفني العلني في فيلم "رمسيس باريس" لحين حذف صورته من جميع مشاهد الفيلم وغداً سيتم إرسال صورة رسمية من الحكم الى الرقابة على المصنّفات الفنية لوقف الترخيص الصادر بعرض الفيلم وجميع الجهات المعنية لتنفيذ القانون. كما يؤكد مكتب المستشار ياسر قنطوش كل التقدير والاحترام للفنانة هيفاء وهبي والاعتزاز بثقتها في مكتبنا كمحامين لها، حيث إنه ليس طرفاً في هذه الأزمة وأن النزاع قاصر بين الشركة المنتجة للفيلم والفنان الفرنسي بي بي ناصري".
ويشارك في بطولة فيلم" رمسيس باريس": هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، وأوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.
المصدر: لها
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