عثر عليه ميتاً في منزله.. وفاة عضو "أسترو" الشهيرة عن عمر يناهز 25 سنة وأنباء عن انتحاره

أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية أنه تم العثور على مونبين عضو فرقة استرو ميتًا في شقته عن عمر ناهز الـ 25 عاماً.

وقالت وسائل الإعلام إن الشرطة تعتقد أن مونبين قد انتحر، وقررت تشريح جثته للتحقيق في السبب الرئيسي لوفاته.

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وأضافت أن مدير أعمال مونبين عثر عليه داخل منزله ميتا واتصل بالشرطة على الفور، حيث علقت: "يبدو أن مونبين قد انتحر. نحن نناقش حاليًا إمكانية تشريح الجثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة".





الوفاة تم تأكيدها في بيان رسمي نُشر عبر صفحات الفرقة على مواقع التواصل، حيث نعت "استرو" عضو فرقتها، كما قامت بإلغاء حفلتها التي كان من المقرر إقامتها قريبا في أندونيسيا.

وعمل مونبين ممثلا وعارض أزياء قبل أن ينضم إلى فرقة Astro في عام 2016، حيث حقق شهرة واسعة كمغني كيبوب. ومؤخرا كان له إصدار جديد بداية هذا العام بعنوان Madness مع زميله سانها في الفرقة الفرعية.





وتصدر اسم مونبين الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الصدمة بين محبيه في كوريا الجنوبية وكذلك العرب. (فوشيا)