"حركاتها تؤكد معرفتها بالمقلب".. الجمهور يشكك بحلقة الفنانة السعودية مع رامز جلال

شكّك العديد من المتابعين بحلقة الفنانة السعودية نيرمين محسن في برنامج "رامز نيفر إند" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.



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كما أضافوا أن صرخاتها داخل غرفة الغسالة مقصودة، وردة فعلها عندما رأت رامز جلال كانت مفتعلة وواضحة.





وجاء في التعليقات: "نرمين كانت عارفه المقلب يا رامز،، عشان حطت ايديها على وشها وانت بتضربها بالتورته"، و"للمرة الأول بشوف أول حلقة كلها تمثيل، واضح من حركات نيرمين محسن أنوا بتعرف في المقلب"، و"مكشوفين، نيرمين بتعرف في المقلب، وكانت مهيأة للمقلب وعارفة التفاصيل". وقال متابعون إن حركاتها في الحلقة بدت واضحة أنها على علم مسبق بالمقلب، مشيرين الى أنها وضعت يديها على وجهها قبل أن يضربها رامز جلال بالتورتة، كما أنها بدت وكأنها تضحك عندما سحبها الحاضرون في المطعم إلى غرفة الغسالة.كما أضافوا أن صرخاتها داخل غرفة الغسالة مقصودة، وردة فعلها عندما رأت رامز جلال كانت مفتعلة وواضحة.وجاء في التعليقات: "نرمين كانت عارفه المقلب يا رامز،، عشان حطت ايديها على وشها وانت بتضربها بالتورته"، و"للمرة الأول بشوف أول حلقة كلها تمثيل، واضح من حركات نيرمين محسن أنوا بتعرف في المقلب"، و"مكشوفين، نيرمين بتعرف في المقلب، وكانت مهيأة للمقلب وعارفة التفاصيل".

واستضاف رامز جلال في برنامج "رامز نيفر إند"، عددا كبيرا من الفنانين ولاعبي الكرة خلال الحلقات السابقة، ومنهم محمد رمضان ومحمد فؤاد وأحمد السقا وكهربا وإمام عاشور ومحمد فراج وبسنت شوقي وياسمين عز وإيمان العاصي ونسرين أمين ونهال عنبر وأحمد عبد القادر.





وتقوم فكرة مقلب غرفة الغسالة حول إيهام الضحية بأنها ضيف شرف افتتاح أحد المطاعم الذي يسمى "كاظم باشا"، داخل منطقة البوليفارد في السعودية، ثم تجلس في غرفة "الغسالة" موصدة تماما وتبدأ في التحرك رأسا على عقب بشكل عنيف. (فوشيا)