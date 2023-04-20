رغم قرار المحكمة.. هيفاء وهبي في القاهرة للاحتفال بعرض فيلم "رمسيس باريس"

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وعلمت "لها" أن هيفاء وهبي تستعد للحضور إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة للاحتفال بعرض الفيلم ومشاهدته مع الجمهور في السينمات، وهو ما يعد تحدياً لقرار المحكمة بمنع عرض الفيلم. أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم عرض فيلم "رمسيس باريس" للفنانة هيفاء وهبي، قبل حذف مشاهد الممثل الفرنسي بي بي ناصري، إلا أن ذلك لم يمنع القائمين على الفيلم من الإعلان عن عرضه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر.وعلمت "لها" أن هيفاء وهبي تستعد للحضور إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة للاحتفال بعرض الفيلم ومشاهدته مع الجمهور في السينمات، وهو ما يعد تحدياً لقرار المحكمة بمنع عرض الفيلم.

وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنان الفرنسي بي بي ناصري، قد أصدر بياناً صحافياً أكد فيه حصول موكله على حكم قضائي بمنع عرض الفيلم، مشيراً إلى أنه سيُرسل صورة من هذا الحكم إلى الرقابة العامة على المصنفات الفنية لوقف الترخيص الصادر بعرض الفيلم.

يُشار إلى أن فيلم" رمسيس باريس" هو بطولة: هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، وأوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى. (لها)