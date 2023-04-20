20
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
5
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ناصيف زيتون في عمادة ابنة شقيقه من داخل الكنيسة.. وجمال زوجة أخيه حديث الجمهور (صورة)
Lebanon 24
20-04-2023
|
05:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول صورة للنجم السوري ناصيف زيتون خلال تواجده في حل عمادة ابنة شقيقه. وظهر ناصيف في الصورة الى جانب شقيقه وزوجته وابنتهما.
Advertisement
ونالت الصورة اعجاب الجمهور، مع التركيز على تعليقات الشبه بين ناصيف وشقيقه، وجمال زوجته شقيقه. (رصد: لبنان 24)
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ناصيف زيتون يعيش قصة حبّ للمرّة الخامسة في حياته... ماذا قال عن موعد خطوبته؟ (فيديو)
Lebanon 24
ناصيف زيتون يعيش قصة حبّ للمرّة الخامسة في حياته... ماذا قال عن موعد خطوبته؟ (فيديو)
20/04/2023 15:38:52
20/04/2023 15:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصيف زيتون
عمادة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"القاتل" في لبنان... شاهدوا هذا الفيديو من بحر بيروت!
Lebanon 24
"القاتل" في لبنان... شاهدوا هذا الفيديو من بحر بيروت!
13:22 | 2023-04-19
19/04/2023 01:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بنوبة قلبيّة... وفاة الفنان المعروف عن 52 عاماً (صور)
Lebanon 24
أُصيب بنوبة قلبيّة... وفاة الفنان المعروف عن 52 عاماً (صور)
12:30 | 2023-04-19
19/04/2023 12:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة... هكذا بدأ التوتر في خلدة مساء اليوم (فيديو)
Lebanon 24
تفاصيل جديدة... هكذا بدأ التوتر في خلدة مساء اليوم (فيديو)
14:45 | 2023-04-19
19/04/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعدة اجتماعية تعادل 3 اساسات راتب.. من استفاد منها؟
Lebanon 24
مساعدة اجتماعية تعادل 3 اساسات راتب.. من استفاد منها؟
09:24 | 2023-04-19
19/04/2023 09:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء إشتراكات الكهرباء
Lebanon 24
إلغاء إشتراكات الكهرباء
18:17 | 2023-04-19
19/04/2023 06:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:20 | 2023-04-20
زينب ابنة هيفا وهبي تذيب شفتيها على أنغام "بوس الواوا".. هذا ما نشرته (صور)
08:00 | 2023-04-20
بنحافة مفرطة وشعر قصير جدا.. صورة متداولة لشيرين في أحدث ظهور تثير الجدل
07:10 | 2023-04-20
ستيفاني صليبا "على كوكب اخر".. ظهرت "بالهوت شورت" ونشرت صورة من حوض الاستحمام
05:00 | 2023-04-20
"حركاتها تؤكد معرفتها بالمقلب".. الجمهور يشكك بحلقة الفنانة السعودية مع رامز جلال
03:59 | 2023-04-20
رغم قرار المحكمة.. هيفاء وهبي في القاهرة للاحتفال بعرض فيلم "رمسيس باريس"
02:00 | 2023-04-20
عثر عليه ميتاً في منزله.. وفاة عضو "أسترو" الشهيرة عن عمر يناهز 25 سنة وأنباء عن انتحاره
فيديو
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
03:04 | 2023-04-19
20/04/2023 15:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
20/04/2023 15:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
01:16 | 2023-04-17
20/04/2023 15:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact