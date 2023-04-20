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فنون ومشاهير

ناصيف زيتون في عمادة ابنة شقيقه من داخل الكنيسة.. وجمال زوجة أخيه حديث الجمهور (صورة)

Lebanon 24
20-04-2023 | 05:45
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تداول صورة للنجم السوري ناصيف زيتون خلال تواجده في حل عمادة ابنة شقيقه. وظهر ناصيف في الصورة الى جانب شقيقه وزوجته وابنتهما.
 
 
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ونالت الصورة اعجاب الجمهور، مع التركيز على تعليقات الشبه بين ناصيف وشقيقه، وجمال زوجته شقيقه. (رصد: لبنان 24)
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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20/04/2023 15:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24

ناصيف زيتون

عمادة

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