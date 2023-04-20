ناصيف زيتون في عمادة ابنة شقيقه من داخل الكنيسة.. وجمال زوجة أخيه حديث الجمهور (صورة)

تداول صورة للنجم السوري ناصيف زيتون خلال تواجده في حل عمادة ابنة شقيقه. وظهر ناصيف في الصورة الى جانب شقيقه وزوجته وابنتهما.

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ونالت الصورة اعجاب الجمهور، مع التركيز على تعليقات الشبه بين ناصيف وشقيقه، وجمال زوجته شقيقه. (رصد: لبنان 24)