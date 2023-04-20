"النار بالنار" أمام تحدٍ ما بعد رمضان

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يبدو أن المعركة بين الكاتب السوري رامي كوسا ومواطنه المخرج محمد عبد العزيز ستتفاقم في الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً بعد تصريحات أخيرة أدلى بها عبد العزيز واعترافه باجراء انقلاب على أكثر من 400 مشهد أثناء التصوير. وكان عبد العزيز متسلحاً في تصريحه بأنه يقف أمام عمالقة في التمثيل، ومن غير المقبول فرض ما هو غير جيد على هؤلاء الممثلين بحسب عبد العزيز ومنهم عابد فهد وكاريس بشار.أما المفاجأة التي ستعلن في الأيام المقبلة، فهي وثائق عن محاولة عبد العزيز الالتفاف على الكاتب بداية قبل زيارته الاولى لبيروت وتركيز مهمته في العمل ومن ثم الانقلاب. ويبدو أن الكاتب رامي كوسا يحتفظ بتسجيلات صوتية تدين المخرج بالدرجة الاولى وتحمله مسؤولية اللغط الذي حدث وردود الفعل على فلتان دفة المسلسل بعد الحلقة العاشرة، والعمل على تفضيل ابن المخرج "بارود" وهو تيم عبد العزيز في مشاهد لم تكن موجودة ايضاً في النص .لكن يبدو أن شركة الصباح أعطت الضوء الأخضر وستتعاون لاحقاً مع عبد العزيز، وفي مشاريع درامية يُعتقد أنها للمنصات؛ وهذا ما سيرسم وجهة سير جديدة ستعتمدها الصباح في القريب العاجل.يذكر أن مسلسل "النار بالنار" بطولة كاريس بشار وجورج خباز وعابد فهد ويطرح من ضمن أحداثة قضية النزوح السوري الى لبنان، فيما تُعتبر باقي الأحداث مستجدة على النص والسيناريو، ما أدى الى تململ المشاهد بعد الحلقة 15 وتراجع نسبة المشاهدة. (نواعم)