بنحافة مفرطة وشعر قصير جدا.. صورة متداولة لشيرين في أحدث ظهور تثير الجدل

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب، حيرت الجميع متسائلين هل الصورة حقيقية أم فوتوشوب. وفي الصورة ظهرت شيرين عبد الوهاب، بوجه مائل للنحافة على عكس الصور الحديثة لها، كما أن شعرها ظهر قصيراً.

وتستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإقامة حفل غنائي في مدينة دبي، 28 نيسان الجاري، على مسرح كوكاكولا أيرينا، لتعود من خلاله إلى سوق الحفلات بعد غياب لأكثر من عام تقريبا، وفترة اختفاء طويلة. (نواعم)