تعليق من محمد سامي كشف مفاجأة "نعيم" في جعفر العمدة

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بعد تصاعد الأحداث بمسلسل "جعفر العمدة"، نشر الفنان عصام السقا عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صورة من مشهد له ضمن أحداث الحلقة 27 من مسلسل "جعفر العمدة" يظهر فيها فرحته بعد أن علم جعفر إن سيف "أحمد داش" هو إبنه، الذي يبحث عنه طوال أحداث المسلسل.وعلق الفنان عصام السقا على الصورة قائلًا: "لقينا الواد يا مصر النهاردة فرحة"، وتوالت التعليقات معربين عن سعادتهم بعودة سيف.وتفاعل المخرج محمد سامي مع الصورة، لكن تعليقه كشف عن مفاجأة أثارت التساؤلات، إذ كتب: "ياخوفي من فرحتك دي ونظرة الحنين والحب".تعليق محمد سامي أثار الشكوك حول نعيم مما دفع البعض للقول إنه من الممكن أن يكون عصام السقا قد خان إبن خالته "جعفر" وذلك ما سيظهر فى الحلقات المقبلة.جدير بالذكر إن مسلسل "جعفر العمدة" ينافس بجدارة فى الموسم الرمضانى 2023 بطولة محمد رمضان ،زينة ،منة فضالي ،إيمان العاصي ،مي كساب ،هالة صدقي ، أحمد داش وعدد كبير من النجوم والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي. (نواعم)