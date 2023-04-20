Advertisement

فنون ومشاهير

تعليق من محمد سامي كشف مفاجأة "نعيم" في جعفر العمدة

Lebanon 24
20-04-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1059119-638175910376917515.PNG
Doc-P-1059119-638175910376917515.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد تصاعد الأحداث بمسلسل "جعفر العمدة"، نشر الفنان عصام السقا عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صورة من مشهد له ضمن أحداث الحلقة 27 من مسلسل "جعفر العمدة" يظهر فيها فرحته بعد أن علم جعفر إن سيف "أحمد داش" هو إبنه، الذي يبحث عنه طوال أحداث المسلسل.
Advertisement

وعلق الفنان عصام السقا على الصورة قائلًا: "لقينا  الواد يا مصر النهاردة فرحة"، وتوالت التعليقات معربين عن سعادتهم بعودة سيف.

وتفاعل المخرج محمد سامي مع الصورة، لكن تعليقه كشف عن مفاجأة أثارت التساؤلات، إذ كتب: "ياخوفي من فرحتك دي ونظرة الحنين والحب".

تعليق محمد سامي أثار الشكوك حول نعيم مما دفع البعض للقول إنه من الممكن أن يكون عصام السقا قد خان إبن خالته "جعفر" وذلك ما سيظهر فى الحلقات المقبلة.

جدير بالذكر إن مسلسل "جعفر العمدة" ينافس بجدارة فى الموسم الرمضانى 2023 بطولة محمد رمضان ،زينة ،منة فضالي ،إيمان العاصي ،مي كساب ،هالة صدقي ، أحمد داش وعدد كبير من النجوم والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي. (نواعم)  
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:46 | 2023-04-20
14:00 | 2023-04-20
12:34 | 2023-04-20
11:55 | 2023-04-20
11:26 | 2023-04-20
11:00 | 2023-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website