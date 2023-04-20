نشرت الممثلة كارين رزق الله صوراً لها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بفستان زفاف.

ولم تكشف رزق الله عن تفاصيل إضافيّة لإطلالتها بـ"الأبيض"، فيما رجّح متابعون لها إنّها نشرت الصور من كواليس أحد مسلسلاتها التي تقوم بتصويرها.