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فنون ومشاهير

خلافات صنّاع "النار بالنار" إلى العلن.. ماذا كشف المخرج؟

Lebanon 24
20-04-2023 | 11:26
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كشف المخرج السوري محمد عبد العزيز، عن سبب خلافه مع مواطنه الكاتب رامي كوسا بشـأن سيناريو مسلسل "النار بالنار".

وقال عبد العزيز في تصريحات إذاعية، رداً على ما وجهه الكاتب كوسا مـن انتقادات واتهامات للمخرج والقائمين على العامل بالتعدي على "النص"، إن أي عمل درامي "له أسرار وخفايا وفيه اختلافات".
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وهاجم رامي كوسا القائمين على "النار بالنار" من تأليفه وإخراج عبد العزيز، وقال في منشور عبر حسابه بـ"إنستغرام" إن "الفوضى على مستوى النصّ، سببها انسحابي الكلّي والتوقف عن الكتابة في الثلث الأخير من العمل".
 
وردّ عبد العزيز أن "تعديلات النص بدأت منذ انطلاق العمل، إذ أن الحلقة الأولى كانت جاذبة ومحبوكة لكن مع استمرار الأحداث، تراجع النص وأثّر على تطور الشخصيات والقصة، وأصبح هناك تسريع في زمن الأحداث".
 
وتابع أن "كوسا" استمر ووافق على كل تعديل عُرض عليه حتى الحلقة 25، ولم يظهر أي اعتراض، أن المشهد الذي اعترض عليه كان لشخصية "مريم/ كاريس بشار" عند ذهابها إلى الطبيب.
 
وقال عبد العزيز في حوار عبر إذاعة "شام أف أم" السورية، إن ما نشره كوسـا هو تراكم قديم لرأيه في التعديلات، مشيراً إلى أن الشركة المنتجة "الصـباح إخوان" متابعة لكل التعديلات والإضافات.
 
وردّ عبد العزيز، أن كوسا قدّم فكرة وفرضية جيدة وناجحة؛ لكن شخصية "مريم" لم يكن لها "أصول" في النص، ما دفعه للتدخل من أجل تقديم ما يوضح ذلك للمشاهد.
المصدر: فوشيا
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