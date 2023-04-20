فادي أبي سمرا: عملت لسارة زكريا أغنية ضربت في الساحة!

أكد الفنان فادي أبي سمرا أنه من الممثلين الذين يحرصون دائماً على تجسيد الشخصيات التي تسند إليه من دون الاعتراض على المشاهد التي من المفترض تصويرها.

وعلّق فادي على الصفعة التي تلقاها من زميلته الممثلة ماغي بو غصن، في مسلسل "للموت 3"، كاشفاً أن هذا المشهد جرى إعادة تصويره مرتين، وعلّق: "ماغي شقيقتي في العمل ويحق لها التصرف بالطريقة التي تراها مناسبة".

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كما تحدث عن العلاقة التي تجمعه بالممثلة ماغي بو غصن، والخلافات التي كانت تقع بينه وبين "سحر" وهي شقيقته التي يواجه معها الكثير من المشاكل نتيجة هدر لأموالها. وقال فادي: "الفنانة سارة زكريا أرسلت لماغي بو غصن من باب المزاح أنها لم تتلق المال لقاء افتتاحها للملهى. وأنا أقول لها أمين لا يمكن أن يدفع لك المال فهو أنتج لك أغنية "دشش" يلي ضربت في الساحة".



هذا وكشف أبي سمرا بعض الكواليس الخاصة بمسلسل "للموت"، معلقاً: "كان هناك مشاهد قمنا بإعادتها حوالي عشر مرات؛ إذ كان من المفترض أن أدخن من سيجارة ماغي. ولكني فوجئت بعد عودتي إلى المنزل باتصال من فريق العمل يطلب مني إجراء فحص كورونا كإجراء احتياطي كون فحص ماغي كان إيجابيا. ومنذ ذلك اليوم كل واحد بدخن سيجارته".

ونفى فادي أبي سمرا الأخبار التي تحدثت عن إسناد دور ثانوي له في مسلسل "للموت"، مشيرا إلى أنه جسد دورا ثانيا يفيد الحبكة الدرامية.