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فنون ومشاهير

يامن حجلي يتحدّث عن جواد في "للموت 3".. ماذا قال عن النهاية؟

Lebanon 24
20-04-2023 | 12:34
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أبدى الممثل السوري يامن حجلي استغرابه من تعاطف الجمهور مع شخصية "جواد" التي يجسدها في مسلسل "للموت 3"، كاشفاً أنه واجه بعض الصعوبة بالتحكم بالكرسي المتحرك الذي استخدمه بعد الحادثة التي تعرض لها "جواد" في أحداث المسلسل، إلا أن الأمور سرعان ما تبدلت واستطاع استخدامه بسهولة.
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وتابع: "شخصية جواد هي شخصية متلونة تجنح بلحظة للحب، وأخرى للغضب. كل الأمور تتبدل وفقا للفرضية التي تفرضها الحبكة الدرامية".
 
كما أعرب عن سعادته بتفاعل الجمهور مع إطلالته بالملابس ذات الطابع الديني التي ارتداها خلال عودته إلى لبنان مع أبطال العمل.
 
وتطرق إلى الصداقة التي جمعت بين ممثلي المسلسل، لافتا إلى أنه كان هناك اتفاق مسبق على الخروج بالعمل بطريقة جميلة ولائقة.
 
واستغرب الحكم المسبق على مشاركته في العمل قبل البدء بعرضه، وقال: "كيف يمكن وصف التجربة بالفاشلة قبل مشاهدة الأحداث؟ هذه الآراء لا تعنيني ولا أتابعها. ولكن بالنهاية الجمهور هو الحكم والأصداء الإيجابية اليوم تؤكد نجاحه".

هذا ورفض الممثل يامن حجلي الحديث عن نهاية شخصية "جواد"، مكتفيا بالتأكيد على أنه يشعر بالرضى عما ستؤول إليه الأحداث التي ستكون منصفة.

من جهتها، أعربت الكاتبة نادين جابر عن حبها لـ"يامن حجلي" ووصفته بالإنسان الطيب والخلوق والمبدع في أدائه التمثيلي.

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