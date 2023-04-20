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فنون ومشاهير

كيم متّهمة بتدمير حياة مطور "kimoji".. ما القصة؟ (صورة)

Lebanon 24
20-04-2023 | 23:00
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كشف مطور برمجيات سبق له العمل مع كيم كارداشيان في تطبيقها Kimoji الخاص بالصور التعبيرية، أنه خرج من هذا المشروع مُدمَّرا ماليًا، لدرجة أنه صار يعيش في سيارته.

وكان المطور ديفيد ليبينسون، 43 عاما، قد اشترك مع اثنين من زملائه لتطوير هذا التطبيق المستوحى من حياة كيم، والذي كان يتم تنزيله آلاف المرات في الثانية الواحدة ويقال إنه كان يحقق إيرادات تصل إلى مليون دولار في الدقيقة. لكن ديفيد وزميليه لم يحصلوا على أي أموال من وراء عملهم بهذا التطبيق بعدما تسبب سوء تفاهم في وقف التعامل بينهم وبين كيم، التي اتفقت مع محاميها، مارتي سينغر، على إبعادهم عن تطوير التطبيق، ثم خسارتهم ثروة مالية كبيرة كانوا سيكسبونها.
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الأمر الذي دفع ديفيد لمقاضاة كيم عام 2019 مطالبًا إياها بالحصول على تعويض قدره 300 مليون دولار بعد أن اتهمهما بسرقة فكرته والسطو على العلامة التجارية للمشروع.

 
وفي مقابلة أجراها مع صحيفة "دايلي ميل"، قال ديفيد: "لو صدمتني حافلة غدًا، فإني أود أن يعرف الجميع حقيقة عائلة كارداشيان. وأنا أرفض أن يتم إسكاتي ومنعي من الكلام".


في المقابل، خرج أفراد الفريق المعاون لكيم كارداشيان لنفي تصريحات ديفيد، وتأكيد أنه وقَّع بمحض إرادته على ما يفيد بتنازله عن كافة الحقوق المتعلقة بالتطبيق، مانحًا كيم "ملكية غير مقيدة" لهذا التطبيق، فضلاً عن رفض قاضي المحكمة العليا في لوس أنجلوس لتلك الادعاءات التي يقولها ديفيد من وقت لآخر بخصوص كيم والتطبيق.

ولفتت "دايلي ميل" إلى أن ديفيد وزميليه كانا قد اتفقا في البداية مع فريق كيم على أخذ حصة من أرباح تطبيق Kimoji وتطبيق آخر يكافح التنمر على الإنترنت اسمه CensorGram، التي كانت تتطلع كيم لأن تكون وجهه الدعائي قبل أن يفشل الاتفاق لاحقا.

أشار ديفيد أيضاً إلى أنه اضطر لسحب دعواه القضائية، التي كان يطالب فيها كيم بتعويض 300 مليون دولار، بعد عجزه عن تحمل نفقات المحامين، وفقدانه منزله، شركته وأسرته.

 
وكشف في حديثه مع الصحيفة أنه يعيش الآن في سيارته وهي من ماركة تويوتا بريوس 2011 ليوفر ثمن الإيجار، وأنه حين يريد الاستحمام، فإنه يفعل ذلك في صالة الجيم.

 
وأضاف ديفيد أنه لم يعد لديه ما يخسره، وأنه قام بإنشاء موقع إلكتروني باستخدام هاتفه المحمول ليفضح كيم وكيف أنها كانت سببا في دمار حياته الشخصية والعملية جراء ما حدث بسبب هذا التطبيق.
المصدر: فوشيا
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