مفاجأة مع العيد.. سعد لمجرد يُغادر السجن وهذا ما كشفه والدهُ

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وصرح البشير عبدو لجريدة "هسبريس" المغربية، قائلاً: "سعد لمجرد سيغادر السجن اليوم استناداً لإطلاق سراحٍ مؤقت، وسيعود لأحضان عائلته قبل عيد الفطر".وأبدى الوالد سعادة كبيرة بعودة ابنه، شاكراً جمهوره على رسائل الحب والدعم التي كان يتلقاها منه طيلة الفترة الماضية.يذكر أن نجم البوب المغربي المحبوب سعد لمجرد يقبع داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر شباط الماضي، وذلك بعد أن دانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه بـ6 سنوات في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر تشرين الأول من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.ويتمتع صاحب أغنية "إنت معلم" بشعبية واسعة بالمغرب وداخل الوطن العربي، الأمر الذي جعله يحظى بحملة تضامن ومساندة واسعة من طرف جمهوره، الذي يعبر له عن ذلك من خلال منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي.