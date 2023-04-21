في أول تصريح لها.. هذا ما قالته والدة بيكيه عن شاكيرا!

ردت والدة نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه على ما وجّهته المغنية الكولومبية شاكيرا من اتهامات لها بمساعدة نجلها على إخفاء علاقته العاطفية بفتاة أخرى وإقدامه على خيانة أم أولاده في منزل الزوجية.

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وفي أول مقابلة تلفزيونية لها بعد انفصال ابنها الدرامي عن شاكيرا، قالت مونتسيرات برنابيو البالغة من العمر 60 عامًا، في برنامج Collapse التلفزيوني في برشلونة: "كما يفعل أي شخص آخر، لدي حياة شخصية وحياة مهنية.. لكن حياتي الشخصية تتم مناقشتها فقط مع أقرب أصدقائي وعائلتي.. عندما أكون في العمل، أركز على ما يتوجب عليَّ فعله كطبيبة".





وذكرت وكالة أنباء GeoNews في وقت لاحق أن برنابيو وصفت شاكيرا خلال المقابلة بـ"الدخيلة"، وكشفت أنها كانت منزعجة من فارق السن بينها وبين ابنها جيرارد الذي يصل إلى 10 سنوات.



وقال مصدر محلي: "بالنسبة للعديد من العائلات في مدينة برشلونة، إذا كنت من مدريد، فأنت بالفعل دخيل، تخيل أنك من كولومبيا.. بالنسبة لمونتس كانت صدمة، لقد رأتها منذ البداية على أنها دخيلة".

وتابع: "كل شيء يتعلق بشاكيرا كان يزعج والدة بيكيه، ابتداءً من الفجوة العمرية الكبيرة بينهما، بالإضافة إلى مهنتها كمغنية بغض النظر عن مدى نجاحها، إضافة إلى أنها لم تكن كاتالونية أو على الأقل من عائلة معروفة".





وجاءت الادعاءات في أعقاب انتقال صاحبة أغنية The Hips Don't Lie إلى ولاية فلوريدا الأميركية، ومغادرتها برشلونة في الـ3 من أذار. (فوشيا)