وفاة أحد أبطال مسلسل "العشق الممنوع" الشهير.. من هو؟

توفي رنا كابار أحد ابطال مسلسل العشق الممنوع الشهير عن عمر 78 عاماً في أحد مستشفيات تقسيم في تركيا.

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ونعت وكالة اعمال الراحل في بيان لها قائلة" "نشعر بحزن عميق لفقدان ممثلنا المحترم رنا كابار. رحمه الله ، نتقدم بتعازينا لأقاربه وجميع أحبابه.ولد في مدينة اسطنبول عام 1945، درس في مدرسة ثانوية خاصة، ولعب كرة السلة في نادي فنربخشة الرياضي لفترة من الوقت في فريق النجوم والشباب.خطى رنا جبار خطواته الأولى في الحياة الفنية عام 1964 بمسرحية "أياك باكاك فابريكاسي" للمخرج جونر سومر، وعمل في مسرح أنقرة لسنوات عديدة وفي مسارح مختلفة وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية.