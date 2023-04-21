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كشف الفنان المصري محمد رمضان عن سبب تسمية نفسه بـ"نمبر وان"، في أحدث ظهور إعلامي له.وقال رمضان خلال استضافته في برنامج "ضيفي" مع الإعلامي معتز الدمرداش عن سبب إطلاق لقب "نمبر وان" على نفسه: "للتسويق رقم واحد، رقم 2 إني أنا بتعامل مع محمد رمضان كبراند بحد ذاته هو منتج بتباع في السينما، في المسرح، وفي الحفلات، وفي الدراما، وفي الإعلانات، وهل في براند في العالم ممكن يعمل تسويق لنفسه يقول أنا رقم 2؟".وأوضح رمضان كيف استطاع تحويل الانتقادت ونقاط الضعف إلى قوة، وقال: "كل شخص شاورلي على نقطة ضعف أنا بشكره أنا بدأت فعلًا أحدثها وأقويها وأشتغل عليها".