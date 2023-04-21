بعد انفصاله عن شاكيرا.. ماذا يفعل بيكيه مع حبيبته الجديدة في أبوظبي؟

يتواجد لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه في الوقت الحالي في أبوظبي برفقة حبيبته كلارا شيا.

وكان قد وصل بيكيه الى أبوظبي يوم الثلاثاء الماضي في رحلة رومانسية للاحتفال بيوم ميلاد الأخيرة الـ24.

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وبحسب ما ذكر موقع الدايلي ميل البريطاني، فإن هذه الرحلة تعتبر الأولى للثنائي منذ إعلان ارتباطهما رسمياً وانفصاله عن النجمة الكولومبية شاكيرا التي أنجب منها طفليه ساشا وميلان.

ومن المتوقع أن يعود الثنائي في نهاية الأسبوع إلى برشلونة، حيث ستبقى كلارا هناك، فيما يتابع بيكيه البالغ من العمر 36 عاماً وجهته إلى ميامي من أجل لقاء طفليه بعد أن انتقلا للعيش هناك مع والدتهما. (سيدتي)