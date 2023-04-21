أحمد فهمي عن زوجته هنا الزاهد: هي الأنجح بين ممثلات جيلها

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رغم إعلانه في أكثر من لقاء صحافي أنه لا يحب التحدّث عن زوجته لأن شهادته فيها مجروحة، أكد الفنان أحمد فهمي أن زوجته الفنانة هنا الزاهد هي الأنجح بين ممثلات جيلها.وقال فهمي في تصريحات صحافية: "هنا الزاهد شاطرة جداً، وأنا اشتغلت مع ممثلات كتير واشتغلت معاها 3 مرات، مرة في فيلم هينزل قريب، ومسرحية ومرة بمسلسل حصد نجاحاً كبيراً وكنا مخطوبين".وأضاف: "قليل أوي لما تلاقي ممثلة شكلها حلو أوي وبتعرف تقول الإفيه صح، ودمها خفيف، وفاهمة الهزار، وممثلة شاطرة. هنا أشطر فنانات جيلها، لأن في جيل منى زكي ومنة شلبي وجيل دنيا سمير غانم وجيل أصغر، وأعتقد إن هنا أكتر واحدة شغالة فيه".وأكد فهمي أنه لا يتحكّم في اختيارات هنا الزاهد الفنية قائلاً: "بتاخد رأيي كصحاب لأني في الآخر عندي تجارب وخبرة أكتر، وأحياناً بقول لها الدور ده مش شبهك وبراحتك وفي حاجات بتسمع كلامي وتقولي عندك حق، وعمري ما بتحكم في اختياراتها حتى لو في حد مختلف معاه لأن الست كائن مختلف عنك، وله كيان زي الراجل، وللأسف زمان اتربينا إن الست أهم حاجة بالنسبة لها البيت ومكنش في وعي إن الست كيان زيك عنده طموح، وأفرض في يوم انفصلت هتبقى دمرت كيان تاني علشان تشبع رغباتك في إنها تشتغل إزاي وما تشتغلش إزاي".وخاض أحمد فهمي الماراثون الرمضاني لهذا العام من خلال مسلسل "سره الباتع"، وهو من إخراج خالد يوسف وضمّ أكثر من 60 نجماً ونجمة.