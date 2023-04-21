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فنون ومشاهير

والد بيلا حديد لابنته في عيد الفطر: "حلمت بجدتك تقرأ لك القرآن"

Lebanon 24
21-04-2023 | 14:00
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تلقت عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد تهنئة من والدها رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتوجهت بيلا عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، وشاركت لقطة شاشة للرسالة التي بعثها لها والدها، وجاء فيها: "عيد سعيد حبيبتي، إن شاء الله بخير.. لقد حلمت بوالدتي تقرأ القرآن لك، وكنت تبتسمين ابتسامة كبيرة.. أحبك كثيرًا".
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وأشارت بيلا لحساب ولدها، وعلقت: "والدي، جعلني ذلك أبكي".

بدورها عايدت بيلا متابعيها، الذين يبلغ عددهم أكثر من 58.6 مليون متابع، بعيد الفطر، عبر مشاركة صورة كتب عليها: "عيد مبارك".
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