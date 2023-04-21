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فنون ومشاهير

تيم حسن يحسم الجدل.. هل يحضّر لجزء ثانٍ من "الزند"؟

Lebanon 24
21-04-2023 | 16:00
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نفى الفنان السوري تيم حسن، وجود جزء ثان من مسلسل "الزند"، كاشفاً عن تعاون جديد بين صناع "الزند"، لإنتاج عمل درامي جديد يليق بتطلعات الجمهور.

وأعرب حسن عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" عن سعادته العميقة بمشاركته في "الزند" ونجاحه جماهيرياً، ليصفه بأنه محطة هامة في حياته.
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وقال: "الزند كان محطة كبيرة وهامة من محطاتنا، نتمنى أن نكون قدمنا لكم ما يرضيكم".

وأضاف: "اتجه والشركاء صادق الصبّاح سامر البَرقاوي عُمر أبو سعدة وزيّاد الخطيب إلى مسلسل جديد، ورحلة جديدة تليق بتطلعاتكم إن شاء الله، شكرا للجمهور الحبيب، أنتم زادنا وزوادنا".
المصدر: فوشيا
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