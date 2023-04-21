بسبب مشهد مُخزٍ.. فنان يشكو مؤلف ومخرج

أعلن نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، تقديم شكوى ضد مؤلف ومخرج مسلسل "الأجهر"، لإساءته في حق الموسيقيين.

وقال مصطفى كامل في بيان صحفي: "أعلن تقديمي شكوى بصفتي نقيب المهن الموسيقية إلى رئيس الاتحاد ومجلس إدارة اتحاد النقابات الفنية عما بدر من مؤلف ومخرج العمل الفني "الأجهر" من إساءة بالغة في حق الموسيقيين".

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وأشار نقيب المهن الموسيقية إلى أن الشكوى جاءت على خلفية "مشهد مُخزي يحوي عبارة تنال من قيمة ومقام الفنان الموسيقي المصري"، من دون أن يشير إلى المشهد المقصود.

وطالب مصطفى كامل، أسرة المسلسل والقائمين على إنتاجه بضرورة الاعتذار في أسرع وقت.