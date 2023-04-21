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فنون ومشاهير

كيف علقت نانسي عجرم على حذف التوثيق عن حسابها على "تويتر"؟

Lebanon 24
21-04-2023 | 15:14
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فاجأت الفنانة نانسي عجرم، إحدى متابعاتها التي نشرت صورة لحساب نانسي عبر "تويتر"، مشيرة الى انه تم حذف العلامة الزرقاء الخاصة بتوثيق الحسابات عبر "تويتر".


وردت عجرم على المتابعة بالقول: "راجع"، مرفقة تعليقها بوجه ضاحك، ما جعل عدد كبير من المتابعين يتفاعلون مع هذه التغريدة.
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