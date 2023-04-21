كيف علقت نانسي عجرم على حذف التوثيق عن حسابها على "تويتر"؟

فاجأت الفنانة نانسي عجرم، إحدى متابعاتها التي نشرت صورة لحساب نانسي عبر "تويتر"، مشيرة الى انه تم حذف العلامة الزرقاء الخاصة بتوثيق الحسابات عبر "تويتر".





وردت عجرم على المتابعة بالقول: "راجع"، مرفقة تعليقها بوجه ضاحك، ما جعل عدد كبير من المتابعين يتفاعلون مع هذه التغريدة.

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