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فنون ومشاهير

"نهاية للموت زعّلتني".. نوال الزغبي تطالب بجزء رابع

Lebanon 24
21-04-2023 | 16:05
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أعربت النجمة نوال الزغبي عن حزنها من نهاية مسلسل "للموت 3" للنجمتين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة، مطالبة بجزء جديد.
 
 
ووجهت الزغبي رسالة تهنئة لطاقم العمل، على النجاح الذي حققه المسلسل طيلة شهر رمضان، واستقطابه أنظار الجمهور وحصده إشادات، رغم بعض الانتقادات لجرأة المحتوى، وتبريره للعنف وارتكاب الجريمة.
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وغرّدت الزغبي عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "كتير فاجأتني نهاية للموت 3 وزعّلتني!.. 3 أجزاء بياخدوا العقل.. سحر شخصية قوية وأنا أكيدة إنّو اضطراب ما بعد الصدمة اللي عايشته هوّي مش النهاية. في جزء جديد أو 10 حلقات! مبروك النجاح".
المصدر: 24.ae
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