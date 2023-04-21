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فنون ومشاهير

أغنية جديدة من ألحانها.. هيفاء وهبي: "خليك مرّة يا حظي فير"!

Lebanon 24
21-04-2023 | 16:24
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طرحت النجمة هيفاء وهبي أغنية "اعمل شير" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي إحدى أغاني فيلمها "رمسيس باريس" الذي طُرح مؤخراً بدور السينما في مصر والعالم العربي، في موسم عيد الفطر.
والأغنية الجديدة من ألحان هيفاء وهبي وكلمات أحمد رمزي، وتوزيع محمد عمار، وشارك في غنائها نجوم الفيلم محمود حافظ، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت.
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ونشرت هيفاء مقطعاً من الأغنية عبر حسابها على "إنستغرام"، معلقة "شير شير شير.. خليك مرة يا حظي فير.. أغنية اعمل شير من ألحاني"، متمنية لجمهورها مشاهدة ممتعة لفيلمها.


ويشارك في بطولة فيلم رمسيس باريس، كل من هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، وأوس أوس، ومصطفى البنا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث ينتقل مصريون من منطقة رمسيس إلى باريس، ويسعون لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر.
 
المصدر: 24.ae
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