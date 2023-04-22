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فنون ومشاهير
تمّ تصويرها.. شذى حسّون تفاجئ جمهورها بأغنية جديدة
Lebanon 24
22-04-2023
|
02:00
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تقضي شذى حسون إجازة قصيرة قبل أن تطرح أحدث أعمالها الغنائية التي إنتهت من تصويرها خلال الفترة الماضية.
ووفقاً لموقع "نواعم"، حسون صوّرت أولى أغنياتها في لبنان والتي تحمل عنوان "حلم عمري"، وقد جاءت بتوقيع من المخرج فادي حداد، وهي من كلمات حسام سعيد وألحان محمد زعفراني وتوزيع تيام طارق.
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أما الكليب الثاني فهو بعنوان "على ما أظن " وتعاونت فيه مع المخرج زياد خوري وتم تصويره بلبنان أيضاً، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان بهاء عبد الهادي وتوزيع زووم.
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