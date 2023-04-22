أول تعليق لسعد لمجرد بعد خروجه من السجن.. ماذا قال؟

علق الفنان المغربي سعد لمجرد، على إطلاق سراحه المؤقت من سجنه في باريس على خلفية الحكم الصادر ضده بالسجن 6 سنوات بتهمة اغتصاب شابة فرنسية، ووجه التهنئة إلى محبيه بمناسبة عيد الفطر.



ونشر سعد لمجرد عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام صورة عائلية جمعت بين والده ووالدته وزجته غيثة العلاكي موجهاً الشكر لكل من سانده طوال الفترة الماضية.



وقال لمجرد في تعليقه: "اللهم فرج همومكم وكربكم وبدلها بالأفراح والطمأنينة اللهم آمين .قريت دعواتكم وبكيت من كثر الفرح جازاكم الله خيرا والله يغفر لينا وليكم ويعطيكم كل ما تمنيتو ويجعلنا وإياكم من الفائزين برضى الله ورضى الوالدين دنيا وآخرة. سامحوني على الحزن للي عشتوه معايا، وحتى أنا كذلك بغيتكم تكونو فرحانين حيت أنا وياكم عائلة وحدة".

وعبر سعد لمجرد عن سعادته بقضاء عيد الفطر 2023 مع أسرته قائلاً: "سبحان الله في عيد الفطر ربي كتب ليا نكون بين أهلي وأحبابي و اعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب. أصدقائي الفنانين والفنانات والإعلاميين والصحافيين جازاكم الله خيرا على كل كلمة طيبة، لقد اثلجتم قلبي، لكم مني كل الحب والتقدير و متمنياتي لكم بالتوفيق في أعمالكم وفي حياتكم".



ودعا سعد لمجرد الله أن تنتهي تلك الأزمة في الاستئناف الذي من المتوقع ان يكون نهاية العام الجاري، قائلاً: "مسك الختام ، هذه الرسالة لحبايبي الفانز من كل بقاع العالم "انا كنت في الماضي أحبكم، الآن انا مغرم بكم، وقصة حبنا لن تنتهي أبدا مهما حصل" حفظكم الله وأهاليكم و متعكم بالصحة والعافية وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ودفع بها عنكم كل بلاء".



وتابع: "ملاحظة أخيرة كي يكون الأمر واضحاً للكل: أنا الآن حر بالسراح المؤقت، أدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة وأنجح في هذا الاختبار الإلهي، اللهم قوي إيماننا وصبرنا مهما كانت الظروف".



وأضاف بالقول: "الأخبار الزوينة هي أنني أعلن الآن رسمياً عن تاريخ طرح الكليب الجديد المغربي "اش خبارك" هو 4 مايو بإذن الله. ألحان و كلمات و توزيع و مكس ماستر اخي و عشيري و حبيبي جلال الحمداوي" .