هل سيبادر محمد رمضان إلى تقديم جزءٍ ثانٍ لمسلسل "جعفر العمدة"؟

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بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل "جعفر العمدة"، طالب الجمهور من صناع العمل بتقديم جزء ثان من العمل، وذلك بعد نجاحه الساحق الذي حققه في الموسم الرمضاني الجاري 2023.وقال محمد سامي، مخرج المسلسل في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يوجد نية لتقديم جزء ثان من جعفر العمدة، خاصة أنه لا يفضل تقديم أجزاء جديدة من أعماله.وحقق مسلسل جعفر العمدة نجاحاً كبيراً خلال شهر رمضان، حيث تصدر مؤشرات البحث منذ عرضه، وتدور أحداثه حول شخصية جعفر العمدة التي يجسدها النجم محمد رمضان، وهو متزوج من 4 سيدات وهن مي كساب، إيمان العاصي، زينة، منة فضالي، فيما يبحث عن نجله المفقود طوال الأحداث، والذي يجسد شخصيته أحمد داش.مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، أحمد داش، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، جوري بكر، وأحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.