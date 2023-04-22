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فنون ومشاهير

محامي سعد لمجرد: لن يعود إلى السجن مرة أخرى

Lebanon 24
22-04-2023 | 16:00
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نفى المحامي الفرنسي جان مارك فاديدا، الخاص بالفنان المغربي سعد لمجرد، أن يكون قد أطلق سراح الأخير من سجنه في فرنسا بشرط ارتدائه سوارا لمراقبة حركته وأن جواز سفره محجوز لدى السلطات الفرنسية.

وأوضح فاديدا في تصريحات صحافية أن قضية لمجرد ما زالت متواصلة، لكنه لن يعود إلى السجن مرة أخرى لإكمال فترة محكوميته، مشددا على أن إطلاق سراح موكله من السجن كان دون قيد أو كفالة مالية.
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ولفت إلى أن صاحب أغنية "انت معلم" يمكنه السفر بشرط أن يكون مقر سكنه بفرنسا في حال طُلب مرة أخرى لسماع أقواله من قبل القضاء الفرنسي.

وكانت تقارير صحافية قد تداولت فور إطلاق سراح سعد لمجرد يوم الخميس الماضي أنه جرى حجز جواز سفر الفنان في عهدة المحكمة؛ ما يعني أنه ممنوع من مغادرة فرنسا، كما يخضع للمراقبة القضائية عبر تثبيت سوار إلكتروني به لمتابعة تحركاته.

وأضافت أن القضاء الفرنسي اتفق مع لمجرد على ألا يتحدث إلى الصحافة بأي شكل من الأشكال، كما يمنع أن يتطرق للقضية وملفه القضائي حتى لو كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التقارير أن لمجرد سيبقى في حالة سراح مؤقت لغاية مرحلة الاستئناف، والتي من المتوقع أن تبدأ إجراءاتها مع نهاية العام الجاري.
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